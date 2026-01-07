СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала удар по Кропивницькій ТЕЦ

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала ракетний удар по Кропивницькій теплоелектроцентралі. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка міста.

У Кропивницькому викрили 16-річну агентку ФСБ, що встановлювала GPS-трекер на ТЕЦ / Фото: СБУ

Як повідомляє СБУ, затримана діяла на замовлення російської спецслужби та мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За допомогою цього «маячка» окупанти планували завдати удару по енергооб’єкту, щоб залишити мешканців громади без електропостачання та опалення.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали дівчину «на гарячому» — вночі біля паркану ТЕЦ, коли вона намагалася активувати трекер. За даними слідства, фсб втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

Реклама

Реклама

Спочатку агентці доручили зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури й передати матеріали кураторам. Після цього вона отримала завдання підготувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації. Кошти на придбання GPS-трекера дівчина отримала з РФ на власну банківську картку, після чого замовила пристрій в інтернет-магазині та забрала його на пошті.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.