НОК України визначив прапороносця на церемонію відкриття Олімпіади-2026

Президент НОК України повідомив, хто понесе український прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026. Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Президент Національний олімпійський комітет України Вадим Гутцайт в ефірі «Великого спортивного шоу» на Champion Radio розповів, що погодився бути прапороносцем збірної України скелетоніст Владислав Гераскевич.

За словами Гутцайта, питання щодо прапороносиці серед жінок ще перебуває на етапі визначення. Він зазначив, що організатори враховують формат Ігор, адже змагання проходитимуть у шести кластерах, а церемонія відкриття відбудеться лише на деяких із них. Остаточне рішення залежатиме від того, які види спорту та де будуть представлені.

