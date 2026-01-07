Українські школярі можуть отримати стипендію на навчання в H-FARM International School в Італії

В Україні розпочався новий раунд відбору на міжнародну стипендіальну програму Nova Scholars. Вона дає українським школярам можливість навчатися в H-FARM International School в Італії з покриттям навчання та проживання.

Відбір на програму координує українська освітня компанія Eruditus. Стипендія призначена для підлітків із високими академічними результатами та інтересом до STEM-дисциплін, технологій і підприємництва та передбачає навчання в міжнародному освітньому середовищі H-FARM International School.

Минулого навчального року програмою скористалися 14 українських школярів. Дванадцять із них отримали повні стипендії, ще двоє — часткове фінансування навчання та проживання. Відбір тривав кілька місяців і включав академічні тести, співбесіди та завдання на критичне мислення. Загалом на програму подали заявки понад 1200 учнів з різних країн світу.

Підготовкою та супроводом українських кандидатів на всіх етапах — від первинного відбору до фінального зарахування — займається команда Eruditus. Такий формат дозволяє учням краще підготуватися до вимог міжнародної школи та конкурсних процедур.

Податися на новий раунд відбору в межах програми Nova Scholars Program можуть українські учні 8–10 класів віком від 14 до 17 років з високими академічними результатами, інтересом до математики, фізики, інформатики й технологічного дизайну та готовністю робити позитивний внесок у суспільство.

Реєстрація на 2026 навчальний рік вже відкрита. Дедлайн подачі заявок — 6 березня. Детальна інформація про програму та реєстрація доступні на сайті.