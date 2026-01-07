З бюджету Харкова привласнили майже 1,2 млн грн на неіснуючих теплопунктах — прокуратура

У Харкові повідомили про підозру директору приватної компанії, якого підозрюють у привласненні майже 1,2 млн грн бюджетних коштів. Гроші були перераховані за роботи, які фактично не виконувалися.

Директор фірми підозрюється у розкраданні бюджетних коштів Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір із комунальним підприємством Харківської міської ради на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках міста.

За даними слідства, директор ТОВ, користуючись службовим становищем, підписав документи про виконання робіт, хоча фактично жодних робіт не проводили. Після цього він перерахував отримані бюджетні кошти на власний рахунок, оформлюючи перекази як «позику», щоб створити видимість законного походження грошей.

Реклама

Реклама

Загальна сума незаконно привласнених коштів територіальної громади Харкова становить майже 1,2 млн гривень.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова директору фірми повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом — за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.