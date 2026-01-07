        Суспільство

        Шмигаль: у грудні–січні постачання протишахедних дронів вийшло на рекордний рівень — 1500 на добу

        Сергій Бордовський
        7 Січня 2026 10:40
        Протишахедний дрон / Фото: Міноборони
        Протишахедний дрон / Фото: Міноборони

        У грудні та січні Міністерство оборони України вийшло на високий середній показник постачання дронів-перехоплювачів для війська. Йдеться про понад 1500 протишахедних дронів на добу.

        Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дало змогу суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям — від переднього краю до захисту тилових регіонів.

        За його словами, окремим інструментом посилення стала робота маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Через цю платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.

        У Міноборони зазначили, що дрони-перехоплювачі є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем та ефективно захищати особовий склад, техніку і логістику на фронті та в тилу.


