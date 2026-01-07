Шахрай вимагав $100 тисяч у посадовця ТЦК за фіктивне провадження — Нацполіція

Правоохоронці викрили чоловіка, який за 100 тисяч доларів обіцяв посадовцю ТЦК «вирішити питання» з нібито кримінальним переслідуванням. Фігуранта затримали під час передачі частини коштів.

За $100 тисяч обіцяв вплив на ДБР: у Києві затримали шахрая / Фото: Нацполіція

Як повідомляє Національна поліція України, 47-річний приватний підприємець видавав себе за людину зі зв’язками у правоохоронних органах і намагався «продати» вигадане кримінальне провадження. За даними слідства, він переконував начальника одного з районних ТЦК, що щодо нього та його близьких нібито здійснюється кримінальне переслідування працівниками ДБР.

Шахрай пропонував за 100 тисяч доларів вплинути на «хід розслідування», зокрема домовитися про неоголошення підозри, непроведення обшуків і уникнення публічного розголосу. При цьому він вимагав передати одразу половину суми — 50 тисяч доларів — нібито для передачі «потрібним людям» у Державне бюро розслідувань. У разі відмови чоловік погрожував розголосити інформацію інтимного характеру.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора затримали фігуранта у порядку статті 208 КПК України під час передачі 50 тисяч доларів.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — закінчений замах на шахрайство, вчинений в особливо великих розмірах. Йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.