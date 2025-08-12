ЗСУ зачистили від окупантів ще два населені пункти на Сумщині, — Генштаб

Збройні сили України повернули контроль над двома селами Сумської області біля кордону з РФ. Йдеться про Степне та Новокостянтинівку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України”, — йдеться в повідомленні.

Ні на мапі Генштабу, ні на мапі DeepState села Степне та Новокостянтинівка не були позначені як окуповані.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках станом на 22:00 11 серпня відбулося 13 атак. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 — із реактивних систем залпового вогню.