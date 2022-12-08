Кримінал

ЗМІ: поліція встановила автора підозрілих листів до посольства України

8 Грудня 2022 12:06
66
теракт

Поліція Португалії встановила особу автора двох листів підозрілого змісту, надісланих у понеділок, 5 грудня, до посольства України в Лісабоні. Йдеться про особу, яка проживає в одній із країн Європейського Союзу, повідомляє Польське Радіо з посиланням на CNN Portugal.

Видання з посиланням на португальських слідчих стверджує, що автор листів намагався натякнути, що відправником листів є американська компанія Tesla.

За даними CNN, дві посилки, які отримали співробітники українського посольства в Лісабоні, надійшли поштою як звичайні листи. Вони мали «специфічний запах».

«Крім того, вони мали характеристики, схожі на ті пакунки, які надійшли до інших українських посольств — наприклад, фрагменти очей тварин або вибухівку», — повідомили журналісти.

CNN Portugal встановив, що дослідження, проведене двома дослідницьким центрам у Лісабоні, показало, що всередині листів були фрагменти очей тварин і сліди крові.

Телебачення зазначило, що подібні посилки надійшли, зокрема, до дипломатичних представництв України в Іспанії, Польщі, Італії, Угорщині, Чехії, Нідерландах і Хорватії.

Наприкінці листопада та початку грудня в Іспанії ідентифіковано шість листів-бомб, адресованих державним установам, зокрема до офісу прем’єр-міністра, а також до однієї з компаній із виробництва зброї.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2022 12:42
19

В Луганську область прибули частини елітної 1-ї танкової армії РФ
8 Грудня 2022 12:19
18

Боррель визнав наявність проблем із обороноздатністю ЄС
8 Грудня 2022 12:06
66

ЗМІ: поліція встановила автора підозрілих листів до посольства України
8 Грудня 2022 11:25
48

Зеленський присвоїв звання Героя України льотчику Вадиму Ворошилову (“Karaya”)
8 Грудня 2022 10:38
33

Харківські енергетики просять жителів зменшити електроспоживання
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
усі думки