Згідно з опитуванням, Гарріс випереджає Трампа в трьох ключових штатах

Нові опитування в Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії, проведені цього тижня, стали останнім свідченням різкої зміни становища Демократичної партії після того, як Байден вийшов із президентських перегонів.

Опитування The New York Times і Сієнського коледжу стали одними з перших високоякісних досліджень у цих штатах після заміни Байдена на Гарріс. Попередні три роки досліджень показували або нічию, або невелику перевагу Трампа над Байденом.

Опитування, проведене серед 1 973 зареєстрованих виборців із 5 до 9 серпня, засвідчило, що Гарріс користується 50-відсотковою підтримкою серед імовірних виборців у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. Трампа підтримують 46 % виборців у кожному з цих штатів.

Похибка вибірки за трьома штатами становила плюс-мінус 2,5 відсоткових пункти для всіх зареєстрованих виборців і плюс-мінус 2,6 відсоткових пункти для ймовірного електорату.

Ці цифри підливають оливи у вогонь президентської кампанії демократів якраз у той час, коли Гарріс та її кандидат, губернатор Міннесоти Тім Вальц, завершують візит до кількох штатів, що можуть зіграти вирішальну роль на листопадових виборах, і щосили розхвалюють свою економічну програму.

Однак на запитання, кому б вони довірили кращу роботу з економіки, Трамп випереджає Гарріс із 52% до 46% у Вісконсині та Пенсільванії і з 51% до 45% у Мічигані.

Опитування також показує, що виборці вважають за краще, щоб Трамп вирішував питання імміграції (ще одне центральне питання президентських перегонів), а Гарріс лідирує в питаннях демократії та прав на аборти.