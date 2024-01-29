Політика

Зеленський заявив, що РФ можливо зупинити

29 Січня 2024 10:03
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Президент Володимир Зеленський ухилився від прямої відповів на запитання, чи може війна в Україні закінчитися в 2024 році, але він переконаний, що Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни. 

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, яке цитує пресслужба президента

Журналістка запитала, чи щось дає президенту України надію на те, що війна закінчиться цього року. Зеленський відповів, що треба вірити. 

“Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується.

Я вважаю, що ми знаходимося в дуже складному моменті.

І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни”.


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