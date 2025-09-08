        Політика

        Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 17:47
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

        Президент Володимир Зеленський призначив Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони, де він працюватиме під керівництвом Рустема Умєрова.

        Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

        У квітні 2025 року Алоян став заступником тодішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, відповідаючи за напрям європейської інтеграції. Після липневого перезавантаження уряду відомство приєднали до Міністерства оборони.

        Алоян поки не коментував своє нове призначення. У серпні за результатами чотирьох місяців роботи в Мінстратегпромі чиновник писав, що “попереду нові завдання вже у новій ролі”.


