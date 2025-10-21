Зеленський: Готуємо нові оборонні домовленості для посилення нашої авіації

Президент Володимир Зеленський провів нараду із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим. Про це він повідомив у соцмережі.

Глава держави назвав три основні пріоритети. Перший – підготовка нових оборонних домовленостей, які посилять бойову авіацію України. За словами Зеленського, це частина стратегії зі створення достатньо потужних Повітряних сил Збройних Сил України, здатних гарантувати безпеку держави у довгостроковій перспективі. Президент наголосив на важливості координації всіх державних інституцій і складових Сил оборони, залучених до підготовки та реалізації майбутньої угоди.

Другий пріоритет – зустрічі з лідерами європейської спільноти та держав коаліції, що підтримує Україну. Зеленський зазначив, що кожен партнер має чітко розуміти, як може найефективніше допомогти саме зараз. Йдеться про посилення систем ППО, наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, відновлення енергетики після атак, а також координацію дій із посилення санкцій проти Росії.

Третій пункт стосується роботи Ставки та розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Президент повідомив, що планується трансформація апарату РНБО для підвищення ефективності роботи. За його словами, до кінця року забезпечення фронту українською зброєю має сягнути щонайменше 50 відсотків.

«Потрібно це виконати», – наголосив Зеленський.