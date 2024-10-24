Зеленський підтвердив, що Україна розробляє “внутрішній” план перемоги

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили.

Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості”, – повідомив Зеленський.

Також були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій: “Є напрямки, які мають бути посилені”.

“За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей”, – сказав Зеленський.

За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.