Політика

Зеленський підтвердив, що Україна розробляє “внутрішній” план перемоги
24 Жовтня 2024 17:05
читать на русском →
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили.

Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості”, – повідомив Зеленський.

Також були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій: “Є напрямки, які мають бути посилені”.

“За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей”, – сказав Зеленський.

За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Жовтня 2024 17:05

Зеленський підтвердив, що Україна розробляє “внутрішній” план перемоги
24 Жовтня 2024 16:26

Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО (опитування)
24 Жовтня 2024 15:04

У ГУР попередили про підготовку мітингів-провокацій у містах України
24 Жовтня 2024 14:17

У Києві затримали трьох посадовців ТЦК
24 Жовтня 2024 13:48

Саміт БРІКС: Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
усі думки