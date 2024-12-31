Суспільство

Зеленський підписав закон, який надає відстрочку від мобілізації цивільним після полону
31 Грудня 2024 17:57
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які пройшли полон.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у картці закону №12104.

Законопроєкт був схвалений парламентом 20 листопада, а 31 грудня підписаний президентом.

Зміни до статті 26 Закону “Про військовий обов’язок та військову службу” дозволяють тим, хто пройшов через російський полон, бути призваними на військову службу тільки за їхньою згодою.

Крім того, новий закон надає військовослужбовцям право на звільнення зі служби у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнолітніх братів чи сестер.


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