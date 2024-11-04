Єрмак заперечив повідомлення про переговори України з Росією

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував повідомлення у міжнародних ЗМІ про те, що Україна нібито веде переговори з Росією щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше The Financial Times, посилаючись на обізнані джерела, написало, що Київ і Москва, можливо, ведуть таємні переговори з посередництвом Катару для припинення атак на енергетичні об’єкти.

Проте Андрій Єрмак спростував цю інформацію, зазначивши, що останнім часом було проведено кілька конференцій на тему енергетичної безпеки, співорганізатором яких був Катар, але без участі Росії. Він підкреслив, що, якщо Катар або інша країна готові укласти окремі угоди з Україною щодо енергетичної безпеки, то це цілком прийнятно.

Єрмак також наголосив, що на даний момент жодних домовленостей з РФ не існує, але Україна готова розглянути пропозиції, якщо такі з’являться. Він припустив, що розмови про можливі переговори могли виникнути як реакція на останні конференції, однак заявив, що Україна наразі не веде переговорів із Росією.

Крім того, Єрмак спростував інформацію про те, що західні партнери начебто вимагали від України утриматися від ударів по певних об’єктах на території Росії.