FT: Україна та РФ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об’єктах

Україна та Росія ведуть попередні переговори про припинення атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.

Як повідомляє The Financial Times, посилаючись на джерела, Київ намагається поновити діалог за посередництва Катару. Це могло б стати важливим кроком до деескалації конфлікту з часу, коли Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об’єктів може вказувати на готовність Росії до ширших мирних переговорів. За словами українського посадовця, упродовж останніх тижнів Москва та Київ зменшили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру одне одного, слідуючи домовленості, досягнутій їхніми спецслужбами.

Україна значною мірою покладається на ядерні об’єкти та європейський імпорт електроенергії. Наближення зими викликає побоювання через попередні масовані ракетні удари, що вже завдали шкоди її енергосистемі.

Київ і Москва раніше визнавали, що припинення атак на енергетичні об’єкти є в їхніх інтересах. Однак, за словами колишнього кремлівського посадовця, Путін навряд чи погодиться на мирну угоду, поки українські сили контролюють частину території в Курській області. Тим не менш, Україна планує продовжувати удари по ключових російських об’єктах, щоб стимулювати Москву до переговорів.

Катар почав посередництво у переговорах у червні після саміту, який Зеленський провів у Швейцарії, без участі Росії. Попередні спроби домовитися не принесли успіху, хоч сторони восени минулого року і дійшли мовчазної згоди не атакувати енергетичні об’єкти одна одної.

Проте, на початку цього року Київ поновив удари по нафтовим об’єктам Росії, що Москва вважала порушенням домовленості. У відповідь Росія активізувала ракетні обстріли українських електростанцій, зокрема Трипільської ТЕС біля Києва, яка була повністю знищена.

Від початку 2024 року українські удари пошкодили щонайменше 9 із 32 основних нафтопереробних заводів Росії. Внаслідок цих атак тимчасово було виведено з ладу 17% потужностей російської нафтопереробки, які згодом відновили.

Минулого тижня Путін заявив, що Росія готова обговорювати мирні угоди з урахуванням реальної ситуації. Однак Україна вважає його умови неприйнятними, особливо щодо контролю над окупованими територіями та зняття санкцій.