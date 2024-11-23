Франція дозволила використовувати далекобійні ракети SCALP для ударів по Росії

Україні дозволили завдавати ударів по території Росії французькими далекобійними ракетами в рамках «логіки самооборони». Про це в інтерв’ю BBC повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

У розмові з журналістами міністр розповів, що в питаннях підтримки України для країни немає жодних «червоних ліній». Раніше Франція передала ЗСУ ракети дальнього радіусу дії SCALP. Чи використовувала їх Україна для атак на території Росії, невідомо.

«Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, скільки буде потрібно. Чому? Тому що на карту поставлена наша безпека. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи», – цитує слова Барро BBC.

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив використовувати Україні американські далекобійні ракети ATACMS для захисту своїх військ, які беруть участь у вторгненні в Курську область. Пізніше Міноборони Росії повідомило, що ракетами цього типу атакували Брянську область.

20 листопада Guardian і Bloomberg розповіли, що для атак по території Росії ЗСУ також використовували британські ракети Storm Shadow. Телеграм-канал «Два майори» писав, що за допомогою 12 ракет Storm Shadow українські військові завдали удару по Курській області.

Уранці 21 листопада Повітряні сили України повідомили, що російські війська використовували міжконтинентальну балістичну ракету для атаки на Дніпро. Підтвердження цієї інформації не було, а один із західних чиновників у розмові з ABC News використання МБР під час атаки на Дніпро заперечував. Z-канали писали, що ймовірним об’єктом атаки був військовий завод «Південмаш».

Увечері того самого дня Путін виступив зі зверненням, у якому сказав, що у відповідь на застосування Україною американської і британської далекобійної зброї російські війська «в бойових умовах» провели випробування нової ракетної системи середньої дальності «Орєшнік».

Наступного дня на нараді з керівництвом Міноборони Путін також додав, що ракетну систему «Орєшнік» прийнято на озброєння, а її серійне виробництво «практично організовано». Під час наради він підкреслив, що «Орєшнік» – це не «модернізація старих радянських систем», а результат роботи фахівців із «нової Росії».