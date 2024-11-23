Reuters: Україна втратила понад 40% території Курської області, яку утримувала

Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку вона стрімко захопила внаслідок раптового вторгнення в серпні, повідомляє Reuters.

За словами джерела агентства, службовця в Генеральному штабі України, Росія перекинула в Курську область близько 59 000 військовослужбовців після того, як українські війська стрімко просувалися вперед.

«Ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки», – сказало джерело.

«Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію доти, доки це буде доцільно з військової точки зору».

Наступ на Курськ став першим наземним вторгненням іноземної держави в Росію з часів Другої світової війни і застав Москву зненацька.

Наступаючи на Курськ, Київ прагнув зупинити російські атаки на сході та північному сході України, змусити Росію відвести війська, що поступово просуваються на схід, і дати Києву додаткові важелі впливу в майбутніх мирних переговорах.

Однак російські війська, як і раніше, неухильно просуваються на сході України, в Донецькій області.