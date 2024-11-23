Кримінал

Кремль і політика отруєнь: у США підтвердили, що Ющенко став жертвою спецоперації РФ
23 Листопада 2024 15:51
росія
Віктор Ющенко до та після отруєння діоксином у 2004 році / Фото AP

Колишній президент України Віктор Ющенко, отруєний діоксином під час виборчої кампанії 2004 року, став ціллю спецоперації Кремля. Її метою було усунення політичних лідерів, яких у Росії вважали загрозою режиму Володимира Путіна.

Про це йдеться у розсекреченому звіті Національної розвідки США, копію якого отримало видання Bloomberg.

У документі наводиться список політичних вбивств, скоєних російськими спецслужбами з початку 2000-х років, коли Путін став президентом Росії. У звіті зазначено, що ціллю Кремля були політичні лідери та опозиціонери з країн колишнього Радянського Союзу, які виступали за демократичні реформи чи інтеграцію з Заходом.

«Яскравим прикладом є Віктор Ющенко, колишній президент України, якого майже смертельно отруїли у 2004 році. Його прихильники вважають, що російські спецслужби додали хімічний діоксин до його їжі в той час, коли він був кандидатом у президенти та виступав за зближення України із Заходом», — зазначається у звіті.

Американська розвідка підкреслює, що Росія активно використовує напрацювання радянських часів у галузі хімічної та біологічної зброї для знищення своїх опонентів.

«Російський уряд, ймовірно, продовжить застосовувати спецслужби та інші підконтрольні структури для ліквідації осіб за кордоном, яких вважає загрозою своїм інтересам у сфері національної безпеки або стабільності режиму Путіна», — йдеться у документі.

Це чергове підтвердження політики Кремля, спрямованої на фізичне усунення опонентів, як у власній країні, так і за її межами.


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