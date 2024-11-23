Кремль і політика отруєнь: у США підтвердили, що Ющенко став жертвою спецоперації РФ

Колишній президент України Віктор Ющенко, отруєний діоксином під час виборчої кампанії 2004 року, став ціллю спецоперації Кремля. Її метою було усунення політичних лідерів, яких у Росії вважали загрозою режиму Володимира Путіна.

Про це йдеться у розсекреченому звіті Національної розвідки США, копію якого отримало видання Bloomberg.

У документі наводиться список політичних вбивств, скоєних російськими спецслужбами з початку 2000-х років, коли Путін став президентом Росії. У звіті зазначено, що ціллю Кремля були політичні лідери та опозиціонери з країн колишнього Радянського Союзу, які виступали за демократичні реформи чи інтеграцію з Заходом.

«Яскравим прикладом є Віктор Ющенко, колишній президент України, якого майже смертельно отруїли у 2004 році. Його прихильники вважають, що російські спецслужби додали хімічний діоксин до його їжі в той час, коли він був кандидатом у президенти та виступав за зближення України із Заходом», — зазначається у звіті.

Американська розвідка підкреслює, що Росія активно використовує напрацювання радянських часів у галузі хімічної та біологічної зброї для знищення своїх опонентів.

«Російський уряд, ймовірно, продовжить застосовувати спецслужби та інші підконтрольні структури для ліквідації осіб за кордоном, яких вважає загрозою своїм інтересам у сфері національної безпеки або стабільності режиму Путіна», — йдеться у документі.

Це чергове підтвердження політики Кремля, спрямованої на фізичне усунення опонентів, як у власній країні, так і за її межами.