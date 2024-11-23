З початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 125, – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Атаки не припиняються на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенніі Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб.

в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб. На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Берестків, Дальнього та Романівки. Сімнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Сонцівка, Зоря, Новодмитрівка, Курахове, Катеринівка та Антонівка.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.

За наявною інформацією на даний час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області рф, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню.