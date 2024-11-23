Суспільство

Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю та мокрий сніг
23 Листопада 2024 20:59
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Ранок на Валу у Чернігові / Фото Facebook Микола Чернецький

У неділю у східних областях України, вночі в південно-східній частині помірний (у Луганській і Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на південному сході країни, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 25 листопада, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у західних і південних областях 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.


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