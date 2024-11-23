Політика

Рафал Тшасковський стане кандидатом у президенти Польщі від “Громадянської коаліції”
23 Листопада 2024 16:42
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польща
Рафал Тшасковський / Фото PAP

Мер Варшави Рафал Тшасковський здобув переконливу перемогу на праймеріз «Громадянської коаліції», отримавши 74,75% голосів, повідомляє PAP. Його суперник Радослав Сікорський набрав 25,25%.

Результати голосування оголосив прем’єр-міністр Дональд Туск у суботу під час засідання Національної ради «Громадянської платформи». За словами Туска, у праймеріз взяли участь 22 126 осіб.

Голосування відбулося в п’ятницю, з 8:00 ранку до півночі. Право голосу мали понад 25 тисяч учасників партій, що входять до складу «Громадянської коаліції», зокрема «Громадянської платформи», «Новочесної», «Зелених» та «Польської ініціативи».


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