Четверо порушників намагалися переплисти повноводну Тису на гумовому човні

На Закарпатті прикордонники зірвали спробу незаконного перетину кордону через річку Тиса. Четверо чоловіків – троє з Донеччини та один із Івано-Франківщини – вирішили ризикнути життям, погодившись на пропозицію організаторів, які за понад 400 тисяч гривень обіцяли «безпечне мілководдя» та гумовий човен. Однак жодних гарантій виживання у холодній воді зі стрімкою течією не надавали.

Кожен із трьох учасників встиг сплатити організаторам по 10 тисяч доларів США. Озброївшись гумовим човном і отримавши вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до кордону з Угорщиною.

Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники кинули човен і спробували втекти. Попереджувальні постріли, зроблені прикордонниками, змусили втікачів зупинитися.

Усіх чотирьох затримали та доставили до підрозділу Держприкордонслужби. Проти порушників складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України») та ст. 185-10 КУпАП («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби»).

Долю затриманих незабаром вирішуватиме суд. Тим часом оперативники продовжують пошук осіб, причетних до організації цієї небезпечної та незаконної подорожі.