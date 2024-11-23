Суспільство

Битва за Велику Новосілку: противник посилює натиск, ситуація критична
23 Листопада 2024 14:24
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війна
Бійці 3 МБ та 20 ОБСП ОПБр відбивають штурм на південному сході від Великої Новосілки / Скріншот відео

Ситуація в районі Великої Новосілки залишається вкрай напруженою та продовжує погіршуватися. Російські війська активізували атаки на місто, яке є стратегічно важливим у південній частині Донбасу, проводячи масштабні механізовані штурми із залученням різноманітної техніки та значної кількості піхоти.

«Тиск здійснюється одразу на декількох напрямках. Окупанти почали активні дії на відтинку Новодарівка – Рівнопіль – Макарівка. У Макарівці їхні спроби зазнають постійних невдач. Тут нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію та ефективно знищувати ворожу піхоту, яка зазвичай намагається проникнути в село на мотоциклах, сховатися, але завдяки діям наших бійців гине», – повідомляє телеграм-канал DeepState.

На напрямку Новодонецьке – Золота Нива – Роздольне ситуація залишається значно складнішою. Противник безперервно атакує, намагаючись прорвати українську оборону. Бої тут тривають у цілодобовому режимі, але наші захисники стійко тримають позиції.

Особливо критичний стан спостерігається в районі Роздольного. Ворог діє тактично, націлюючись передусім на порушення логістики. Українські військові роблять усе можливе, щоб зупинити натиск.


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