Посольство України в Польщі відреагувало на блокаду кордону

Посольство України в Республіці Польща оприлюднило заяву у зв’язку з блокуванням українсько-польського кордону на пункті пропуску Шегині-Медика польськими фермерами.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору – однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Ця трагедія нагадує нам, що обмеження доступу до продовольства та нехтування принципами солідарності можуть мати катастрофічні наслідки.

На жаль, Україна, яка колись пережила цей штучно створений голод і яка сьогодні страждає від агресії Росії, змушена також боротися за збереження своїх шляхів солідарності до західних партнерів», – йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці Посольства у Facebook.

Українські дипломати наголошують, що блокування кордону з вимогами, які не стосуються України, у день скорботи виглядає як «особливо болісний парадокс».

«Такі дії не лише завдають шкоди економічним інтересам обох країн, але й грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями та поляками», – застерігає Посольство.

Дипломати закликають польську сторону, яка добре розуміє значення історичних травм, проявити солідарність і працювати над спільними рішеннями, які врахують інтереси обох сторін та не знецінюватимуть пам’ять про трагедії минулого.