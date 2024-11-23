Політика

Зеленський: Генерали мають бути в окопах
23 Листопада 2024 20:10
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Зустріч Володимира Зеленського з військовим керівництвом. 10 лютого 2024 / Фото Офіс президента

Якщо корпусна система управління в ЗСУ зменшить бюрократію, її треба впроваджувати. Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ в межах Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

«Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватися Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.

«Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше», – наголосив Президент.

Зеленський також зазначив, що головне завдання Путіна зараз – витіснити українських військових із Курської області, причому до 20 січня.

«Йому дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Курська операція – це не іграшки. Ми показали, що Путін неспроможний захищати повністю свою державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України», – сказав Глава держави.

Також російський диктатор хоче показати, що він нібито досягне заявленої мети щодо окупації всього Донбасу.

«Від цього і наші відповідні результати. Складнощі на Сході – так. Недостатня кількість збройних сил там – так. Неукомплектованість є через різні причини. Зокрема, уповільнене постачання – так. Але тим не менше ми там є. Ми захищаємо свою батьківщину. І в Путіна таких втрат, які сьогодні на Курському напрямку, ніколи не було», – пояснив Президент.


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