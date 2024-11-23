“Укренерго” повідомило про час застосування графіків відключень на 24 листопада

У неділю, 24 листопада, застосовуватиметься одна черга відключень з 14:00 до 18:00.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада”, – зазначили в компанії

Енегетики також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. “Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах”, – порадили в “Укренерго”.