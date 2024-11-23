Зеленський хоче побачити “мирний план” Трампа в січні наступного року

Володимир Зеленський під час третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine висловився щодо завершення війни. За словами президента, Україна готова розглянути різні варіанти від різних країн.

Імовірно, Трамп представить свої пропозиції в січні, коли обійме посаду президента США.

“Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав… Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни”, – сказав Зеленський.

Він також заявив, що важливі переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом будуть можливі після його інавгурації.

«Я не знаю, коли будуть зустрічі, у мене немає дати… це залежить від багатьох речей – не тільки від графіків, а й від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічі, на яких вирішуються якісь питання, то для цього мають бути відповідні законодавчі можливості, пройдена інавгурація. Якщо у нас будуть якісь підготовчі зустрічі, вони можуть бути до інавгурації. Питання тільки в цьому», – зауважив Зеленський.

Він зазначив, що переговорний процес на рівні команд триває. Президент підкреслив те, що нині багато сил намагаються не допустити міцного союзу між Києвом та Вашингтоном.

«Нам дуже важливо до всіх цих зустрічей, які дуже важливі для України… не дати можливість тим чи іншим хвилям, оточенням посварити Президента України та обраного президента США. Це дуже важливо, тому що бажаючих дуже багато. Росія не зацікавлена, щоб цей союз був міцним і взагалі був», – акцентував Зеленський.