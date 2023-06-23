“Всі пасажири загинули миттєво” – що сталося з батискафом “Титан”

За допомогою дистанційно керованого підводного пошукового апарату (ROV) у 487 м від носової частини затонулого “Титаніка” знайшли уламки зниклого у неділю батискафа “Титан” . Всі п’ятеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Під питанням, чи вдасться знайти їхні тіла.

Про це пише Бі-бі-сі.

За словами контрадмірала американської берегової охорони Джона Могера, уламки, які вони виявили, відповідають гіпотезі про “катастрофічний вибух”.

Пошукова група знайшла два великих уламки – конус хвоста “Титана” і посадкову раму, що свідчить про те, що судно розлетілося на частини.

Як зазначив колишній капітан підводного човна Королівського флоту Великої Британії Раян Ремсі, щоб відповісти на запитання, чому це сталося і як цьому можна було запобігти, влада збиратиме кожен уламок.

“Чорної скриньки не було, тому відстежити останні рухи самого судна неможливо”, – каже він. Але в іншому це буде таке ж розслідування, як і будь-якої катастрофи.

Військово-морські сили США виявили “акустичну аномалію, схожу на вибух” лише через кілька годин після того, як “Титан” почав занурення в неділю.

Інформацію негайно передали Береговій охороні США, яка звузила коло своїх пошуків. Чому цю інформацію не оприлюднили раніше, незрозуміло.

Повідомляють, що звук вибуху вловила таємна система гідролокаторів далекого радіусу дії ВМС, яка почала діяти ще з часів холодної війни. Утім, коли точно стався вибух на “Титані”, невідомо.

Розташування уламків – відносно близько до “Титаніка” – і час останнього зв’язку “Титана” з материнським кораблем, тому є припущення припускають, що вибух стався ближче до кінця спуску у неділю.

Звуки, зафіксовані на початку цього тижня дослідницькими суднами, ймовірно надходили з інших суден і не мали стосунку до “Титана”.

Адмірал сер Джеймс Бернелл-Ньюджент, колишній головнокомандувач Королівським флотом, припустив, що “Титан” міг вибухнути під величезним тиском морської води.