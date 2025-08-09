Водія з Вінниччини затримали на кордоні за спробу нелегально переправити трьох ухилянтів

Офіцери внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби спільно з оперативниками затримали водія, який намагався доправити трьох військовозобов’язаних до державного кордону. Усі учасники оборудки наразі фігурують у кримінальному та адміністративному провадженнях.

27-річний чоловік із Вінницької області діяв за вказівками адміністратора телеграм-каналу, з яким підтримував дистанційний зв’язок. Трійка військовозобов’язаних заздалегідь прибула до визначеного місця, де їх зустрів водій і доправив до прикордонної зони. За послуги переправлення учасники операції заздалегідь перерахували адміністратору криптовалюту на суму 20 тисяч доларів США, а водієві – тисячу доларів.

Під час реалізації схеми правоохоронці затримали водія та пасажирів у одному з сіл Подільського району Одеської області.

Затриманому оголошено підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень.

Щодо трьох військовозобов’язаних складено протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Матеріали справ передані до суду.