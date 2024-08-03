Політика

Вночі Сили оборони збили 24 ударних безпілотника
3 Серпня 2024 08:34
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Робота мобільної вогневої групи прикордонників / Фото ДПСУ

У ніч на 3 серпня 2024 року противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також 29-ма ударними БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

“В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей”, – заявив Олещук.

Він також додав, що відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.


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