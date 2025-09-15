В Україну екстрадували обвинувачену у справі про заниження вартості землі на 81,7 млн грн

В Україну екстрадовано жінку, яку обвинувачують у причетності до корупційної схеми із заниження вартості земельної ділянки площею понад 3 гектари на Закарпатті.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними слідства, оцінювачка діяла у змові з міським головою, головою районної ради та ще чотирма учасниками оборудки, викритими у червні 2024 року. Вона підробила звіт про експертну грошову оцінку землі, що призвело до продажу ділянки за заниженою вартістю та завдало збитків громаді на 81,7 млн грн.

Узимку 2024 року обвинувачену затримали на території Федеративної Республіки Німеччина. Згодом компетентні органи задовольнили екстрадиційний запит України. Передачу підозрюваної співробітникам НАБУ здійснили в міжнародному пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині.

Невдовзі обвинувачену доставлять до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

У НАБУ зазначили, що екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Німеччини та Польщі, а також взаємодії з Офісом Генерального прокурора та українським бюро Інтерполу.