Завтра в Україні потеплішає до +15, але з буревійним вітром — Діденко

У понеділок, 17 листопада, в Україні суттєво потеплішає — до +10+15 градусів, а на півдні до +17. Водночас очікуються сильні пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с, попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Про це вона повідомила у своєму дописі на Facebook.

За її словами, після нічних морозів у північних областях, де температура опускалася до –5 градусів, понеділок принесе відчутне потепління. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +10+15 градусів, на півдні — до +17.

Втім, теплу погоду частково «нівелюватиме» дуже сильний південно-західний вітер. Діденко попереджає про штормові пориви швидкістю 15–20 м/с.

Дощі 17 листопада ймовірні у західній частині країни, на решті території суттєвих опадів не очікується.

У Києві також прогнозується сильний вітер південних напрямків із поривами до штормових значень. Температура повітря вдень підніметься приблизно до +12 градусів, опадів у столиці не передбачається.

Синоптикиня додає, що тепла погода протримається недовго: вже 19 листопада по всій країні похолодає, наблизиться циклон із південного заходу, через що побільшає опадів і місцями можливий мокрий сніг.

Вона нагадує, що 19 листопада відзначається День працівників гідрометеорологічної служби, тож атмосфера «вирішила показати всі свої можливості».