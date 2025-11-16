        Суспільство

        У Підмосков’ї через ожеледицю сталася масова автотроща — вантажівки зносили легковики (відео)

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 20:07
        читать на русском →

        У Підмосков’ї різка ожеледиця спричинила масштабний транспортний колапс на трасі ЮЛА через Москву-ріку в районі Литкаріна. За повідомленнями російських телеграм-каналів, дорожнє покриття миттєво перетворилося на ковзанку, через що водії втрачали керування просто на ходу.

        Особливо складною стала ситуація для водіїв вантажівок: фури, намагаючись загальмувати на слизькій дорозі, некеровано зносило у легкові авто та сусідні вантажівки. Користувачі мережі публікують відео, де кілька машин буксують, ковзають та потрапляють у ДТП одна за одною.

        Рух на ділянці фактично паралізований, служби намагаються розблокувати трасу та відновити безпечний проїзд.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини