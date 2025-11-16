Трамп інвестував десятки мільйонів доларів у компанії, що виграють від його політики — Reuters

Президент США Дональд Трамп придбав щонайменше $82 млн у корпоративних і муніципальних облігаціях у період з кінця серпня до початку жовтня. Про це свідчать фінансові розкриття, оприлюднені Reuters.

Згідно з формами, опублікованими Управлінням урядової етики США, Трамп провів понад 175 фінансових покупок між 28 серпня та 2 жовтня. Закон про етику в уряді 1978 року, у межах якого подаються ці розкриття, не передбачає точних сум — у документах вказано лише діапазони.

За максимальними оцінками, загальна вартість придбаних президентом облігацій перевищила $337 млн. Більшість активів становлять муніципальні, державні та інші публічні боргові інструменти, випущені школами, округами та агентствами.

Портфель Трампа також поповнили корпоративні облігації компаній, що виграють від дерегуляції та інших рішень його адміністрації. Серед емітентів — виробники мікрочипів Broadcom і Qualcomm, технологічні компанії Meta Platforms, рітейлери Home Depot та CVS Health, а також банки Goldman Sachs і Morgan Stanley.

У серпні Трамп придбав боргові папери JP Morgan. Напередодні президент попросив Мін’юст США розслідувати діяльність банку через його минулі зв’язки з Джеффрі Епштейном. JP Morgan раніше заявляв, що шкодує про колишні відносини з Епштейном і не допомагав йому вчиняти «жахливі дії».

Трамп також купив облігації Intel після того, як уряд США під його керівництвом придбав частку у компанії.

Білий дім не прокоментував інформацію, однак адміністрація раніше заявляла, що інвестиційним портфелем президента керує стороння фінансова установа і ні Трамп, ні члени його родини не беруть участі в управлінні.

У серпні вже повідомлялося, що Трамп придбав понад $100 млн в облігаціях після повернення до президентства 20 січня. У червні він подав щорічну форму фінрозкриття, де зазначалося, що доходи від його бізнесів продовжують надходити безпосередньо йому, що викликає питання щодо конфліктів інтересів.

У тому ж звіті, який охоплював 2024 рік, Трамп задекларував понад $600 млн доходів від криптовалют, гольф-клубів, ліцензій та інших бізнесів. За оцінкою Reuters, його активи тоді сягали щонайменше $1,6 млрд.