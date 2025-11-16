У “ДНР” запускають “військовий туризм” по місцям бойових дій

У так званій “ДНР” оголосили про запуск концепції “військового туризму”, за якою в 2026 році на розвиток відповідної індустрії планують виділити понад 1 млрд ₽. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на представників регіонального уряду.

За інформацією “Коммерсанта”, влада “ДНР” створить велике міжвідомче туристичне штаб-командування, яке займеться організацією туристичних маршрутів до місць бойових дій і створенням туристичної інфраструктури в регіоні. Проєкт передбачає, що гостям “республіки” буде запропоновано ознайомлення з передумовами конфлікту, відвідування ключових локацій та перегляд тематичних експонатів.

Заступник голови “уряду ДНР” Кирило Макаров заявив, що “республіка тепер виступає асоціацією місць бойової слави”. Він повідомив, що бюджет на 2026 рік передбачає понад 1 млрд ₽ інвестицій, і водночас визнав, що цієї суми “недостатньо” — “думаємо витратити ще більше”.

Джерело фінансування проєкту не уточнено. Макаров також зауважив, що частина номерного фонду і готельного житла в “ДНР” була зруйнована, тому проводиться їхня ревізія перед запуском турзони.

Експерти звертають увагу, що створення подібної “воєнної туристичної” індустрії у зоні активного конфлікту викликає додаткові міжнародні юридичні й етичні питання.