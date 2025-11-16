Папа Римський Лев XIV висловив співчуття після нових атак по українських містах

Папа Римський Лев XIV заявив, що із сумом стежить за новинами про нові атаки по українських містах, включно з Києвом. Він наголосив, що ці удари забирають життя, ранять людей та залишають родини без домівок у період холоду.

У дописі на платформі X він підкреслив, що ці удари спричиняють загибель і поранення, зокрема дітей, а також завдають серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі, залишаючи родини без житла, коли настає холод.

Він запевнив у своїй близькості до людей, які так тяжко постраждали, та закликав не звикати до війни і знищень. Лев XIV також звернувся до вірян із закликом молитися разом за справедливий і тривалий мир в охопленій війною Україні.

