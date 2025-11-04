Ісус, а не Діва Марія, врятував світ — Папа Лев затвердив новий декрет

Папа Лев затвердив нову доктрину, яка забороняє називати Діву Марію “співспасителькою” людства. Рішення поклало край багаторічним дебатам серед вищого духовенства Католицької церкви.

Про це повідомляє Reuters.

У новому декреті, схваленому Папою Львом, зазначається, що Ісус Христос — єдиний, хто спас людство від гріха та загибелі.

Документ, підготовлений Конгрегацією віровчення, вказує католикам усього світу, що вживання терміна «co-redemptrix» є недоречним, оскільки «може створювати плутанину і порушувати гармонію християнського віровчення».

«Ісус один спас світ», — йдеться у тексті, який поклав край богословським суперечкам, що тривали десятиліттями і спричиняли розбіжності серед Пап минулих поколінь.

Католицька доктрина визнає Марію Матір’ю Бога, проте не співвикупителькою. У документі наголошується, що вона відіграла виняткову роль як посередниця між Богом і людством, адже саме через її народження Христа «відкрилися ворота Спасіння, на яке чекало все людство».

Покійний Папа Франциск у 2019 році різко виступив проти спроб надати Марії такий титул, назвавши цю ідею «дурницею». Його попередник Бенедикт XVI також заперечував термін «співвикупителька», тоді як Іван Павло II певний час підтримував його, але припинив уживати в публічних виступах ще у 1990-х.

Новий документ Ватикану офіційно закріпив позицію Святого Престолу: Марія залишається Матір’ю Спасителя, але не є співучасницею у викупленні світу.

Нова інструкція Ватикану підкреслює роль Марії як посередниці між Богом і людством. Народивши Ісуса, вона “відкрила врата Спокути, на яку чекало все людство”, — зазначається в документі.

Згідно з Біблією, коли ангел повідомив Марії, що вона завагітніє, її відповіддю було: “Нехай буде”.

Католики вірять, що Ісус спокутував гріхи людства своїм розп’яттям і смертю, тоді як церковні вчені століттями дискутували, чи допомагала йому в цьому Марія, яку католики та багато християн називають Матір’ю Божою.