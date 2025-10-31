Румуни масово їдуть до Бухареста, щоб відвідати найбільший православний храм у світі

У Румунії спостерігається справжній паломницький ажіотаж: сотні тисяч людей з усієї країни та з-за кордону приїжджають до Бухареста, щоб побачити новий національний кафедральний собор — найбільший православний храм у світі, який зводили 15 років, повідомляє Reuters.

Собор, що стане новою резиденцією Румунської православної церкви, відкрив двері для відвідувачів цього тижня. Раніше патріархат використовував менший храм XVII століття в центрі столиці.

На оздоблення храму, включно з великими мозаїками, пішло близько 270 млн євро / Фото Reuters

Споруда заввишки 127 метрів може вмістити до 5 тисяч людей у середині та десятки тисяч на прилеглій площі. На її оздоблення, включно з великими мозаїками, пішло близько 270 млн євро, більшість з яких — державні кошти. Ця стаття фінансування вже викликала суспільні дискусії.

Багато вірян зізнаються, що чекали на завершення будівництва десятиліттями. «Ми приїхали спеціально, щоб побачити храм і зайти до вівтаря. Румунія цього заслуговує», — розповіла 72-річна пенсіонерка Марія Русу, яка з чоловіком подолала нічну дорогу з Клужа.

За оцінками церкви, щодня собор можуть відвідувати до 40 тисяч людей. Святкування з нагоди освячення іконографії відбулося за участі Вселенського патріарха Варфоломія та румунського патріарха Данієля.

Попри критику щодо вартості проєкту, церква залишається однією з найвпливовіших і найавторитетніших інституцій у Румунії, де близько 85% населення ідентифікують себе як православні.