        Щонайменше 70 людей загинули через зсув на шахті в Конго

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 20:39
        У Кавамі, провінція Луалаба в Демократичній Республіці Конго, стався масштабний зсув на кустарній шахті, внаслідок якого, за повідомленнями, загинуло щонайменше 70 людей. У соцмережах опублікували відео з місця трагедії.

        У дописі в соцмережі Х повідомляється про масштабний зсув у Кавамі, Луалаба, Демократична Республіка Конго, що стався напередодні. За попередніми даними, подія на кустарній шахті призвела до загибелі щонайменше 70 осіб.

        Автор зазначає, що деякі зображення з місця події надто жорстокі для публічного розповсюдження.

