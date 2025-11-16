Щонайменше 70 людей загинули через зсув на шахті в Конго

У Кавамі, провінція Луалаба в Демократичній Республіці Конго, стався масштабний зсув на кустарній шахті, внаслідок якого, за повідомленнями, загинуло щонайменше 70 людей. У соцмережах опублікували відео з місця трагедії.

Автор зазначає, що деякі зображення з місця події надто жорстокі для публічного розповсюдження.

