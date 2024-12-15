Суспільство

У Керченській протоці зазнають лиха вже два російські танкери
15 Грудня 2024 12:40
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катастрофа, море
У Керченській протоці зазнають аварії два вантажних судна - «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» / Скриншот відео

Вантажне судно «Волгонефть 212» із 13 членами екіпажу зазнає лиха в районі Керченської протоки та запросило допомоги, повідомляє РІА Новости з посиланням на управління МНС Росії в анексованому Криму.

Співрозмовник «Интерфакса» в екстрених службах повідомив, що вранці 15 грудня надійшло повідомлення, що судно з мазутом «Волгонефть 212» із припискою в порту Петербурга зазнає лиха за вісім кілометрів перед Керченською протокою. На борту танкера перебуває близько 4300 тонн мазуту. До нього направлено рятувальне судно.

Телеграм-канал Shot повідомив, що крім «Волгонефти 212», у Керченській протоці зазнає лиха судно «Волгонефть 239». За інформацією телеграм-каналу, «потужні хвилі пробили судна». У МНС підтвердили, що танкер «Волгонефть 239» зазнав пошкодження в Керченській протоці. На його борту перебувають 14 осіб екіпажу і вантаж із нафтопродуктами.


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