У Керченській протоці зазнають лиха вже два російські танкери

Вантажне судно «Волгонефть 212» із 13 членами екіпажу зазнає лиха в районі Керченської протоки та запросило допомоги, повідомляє РІА Новости з посиланням на управління МНС Росії в анексованому Криму.

Співрозмовник «Интерфакса» в екстрених службах повідомив, що вранці 15 грудня надійшло повідомлення, що судно з мазутом «Волгонефть 212» із припискою в порту Петербурга зазнає лиха за вісім кілометрів перед Керченською протокою. На борту танкера перебуває близько 4300 тонн мазуту. До нього направлено рятувальне судно.

Телеграм-канал Shot повідомив, що крім «Волгонефти 212», у Керченській протоці зазнає лиха судно «Волгонефть 239». За інформацією телеграм-каналу, «потужні хвилі пробили судна». У МНС підтвердили, що танкер «Волгонефть 239» зазнав пошкодження в Керченській протоці. На його борту перебувають 14 осіб екіпажу і вантаж із нафтопродуктами.