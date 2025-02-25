У Південній Кореї обвалилася автострада: загинули четверо людей, шестеро травмовані (відео)

У вівторок, 25 лютого, у Південній Кореї обвалилися надземні частини автомагістралі, що перебуває в процесі будівництва. У результаті загинули четверо робітників і ще шестеро зазнали травм.

Про це пише Associated Press.

Десятеро людей працювали на ділянці біля міста Чхонан, приблизно за 90 кілометрів від Сеула. Робочі впали під час обвалу і опинилися під завалами, повідомило Національне пожежне агентство.

Один з них був знайдений мертвим. Вісім травмованих робітників були відправлені до лікарень, де двоє з них згодом померли. За словами представників пожежної служби, десятого працівника, якого кілька годин вважали зниклим безвісти, зрештою знайшли мертвим.

У заяві пожежного відомства йдеться, що п’ятеро робітників залишаються у важкому стані.

Причина обвалу встановлюється.

Виконуючий обов’язки президента Чхве Сан Мок закликав владу мобілізувати весь наявний персонал і обладнання для порятунку робітників. Для рятувальних робіт було мобілізовано близько 50 пожежних машин, три вертольоти і близько 150 рятувальників.