У червні цього року в Україні розпочав роботу новий регулятор ринку азартних ігор — агентство ПлейСіті, яке було створено замість розформованої КРАІЛ. Цей державний орган повинен упорядкувати і контролювати відповідний сектор економіки. Перед новим регулятором поставлено амбітне завдання — вивести ігрову індустрію з тіні, зробити ринок азартних ігор цивілізованим, прозорим та відповідальним. Координуватиме роботу агентства Міністерство цифрової трансформації.

Першочергові завдання

Агентство ПлейСіті має виконати ряд невідкладних завдань. У пріоритеті — ліцензування та контроль. Для вирішення цього завдання регулятор має:

створити прозору та ефективну електронну систему ліцензування онлайн-казино, букмекерських контор, залів гральних автоматів та лотерей;

забезпечити контроль за дотриманням ліцензійних умов;

запобігати діяльності нелегальних операторів;

сприяти формуванню чесного конкурентного середовища.

Другий пріоритетний напрямок — захист користувачів від ігрової залежності та пов’язаних із нею негативних наслідків. Регулятору доручено розробити та запровадити жорсткі стандарти відповідальної гри. Зазначимо, що закон зобов’язує операторів вимагати від клієнтів підтвердження особи, тож легальні казино онлайн без верифікації дозволяють грати лише в тестовому режимі.

З метою мінімізації ризиків ігрової залежності ПлейСіті має намір запровадити такі механізми самообмеження:

встановлення максимального часу безперервної гри на добу;

запровадження обов’язкових перерв у грі;

визначення ліміту видатків на гру протягом дня, години, місяця.

З їх впровадженням, припускають експерти, підвищиться інтерес до казино з мінімальним поповненням.

Для захисту вразливих категорій населення та неповнолітніх заплановано створення спеціальної платформи блокування доступу до азартних сайтів на підставі віку та статусу користувача.

Третє невідкладне завдання — формування єдиного реєстру гравців та операторів. Реєстр дасть змогу ефективно відстежувати всі операції, запобігати шахрайству та забезпечувати прозорість фінансової діяльності операторів. Для боротьби з нелегальним гральним бізнесом, відмиванням грошей та іншими злочинами, пов’язаними з азартними іграми, ПлейСіті співпрацюватиме з СБУ, поліцією та іншими правоохоронними органами.

Повноваження нового регулятора

Ефективне регулювання ринку азартних ігор потребує відповідних повноважень. І агентство їх отримало. Воно має право:

видавати ліцензії, зупиняти їх дію та повністю анулювати;

контролювати рекламу азартних ігор, застосовувати штрафні санкції до порушників;

проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів азартних ігор щодо дотримання законодавства та ліцензійних умов;

брати участь у розробці та вдосконаленні нормативно-правової бази, що регулює сферу азартних ігор;

постійно моніторити ринок азартних ігор, збирати та аналізувати дані про його стан;

публікувати статистичну інформацію про доходи ринку, кількість гравців та динаміку попиту.

Регулятор також уповноважений поширювати соціальну рекламу, спрямовану на інформування суспільства про ризики ігрової залежності.

Ризики та виклики

Успішне виконання агентством поставлених урядом завдань може бути ускладнене певними ризиками та викликами. Серед найбільш серйозних експертів називають такі:

опір нелегального грального бізнесу;

існування корупційних схем;

нестача кваліфікованих кадрів;

негативне ставлення частини суспільства до азартних ігор та їхньої легалізації;

недовіра операторів, їх побоювання надмірного тиску на бізнес;

технічна складність блокування закордонних ігрових сайтів, якими користуються українці.

Новий регулятор також має проявити гнучкість і вміння адаптуватися до інновацій на ринку, щоб їх регулювати.

Чергова реформа регулювання азартних ігор покликана перезавантажити відносини між бізнесом, державою та користувачами й сприяти формуванню цивілізованого ринку. Ключовими аспектами успіху стануть цифровізація, прозорі правила, активна боротьба з нелегальними майданчиками. Результат діяльності залежить і від того, наскільки ефективно агентство впорається з викликами та чи зуміє воно зміцнити довіру серед операторів та користувачів.