В Україні з’являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин

У вересні в Україні почне працювати Єдиний реєстр домашніх тварин, де можна буде зареєструвати улюбленця та отримати електронний ветпаспорт.

“Далі, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проєкту запустить відображення ветеринарних паспортів у застосунку “Дія”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

У реєстрі зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень.

Як пояснили у Мінагрополітики, проєкт реалізується в два етапи:

Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками Проєкту та мають доступ до Реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку Дія.

У подальших планах Проєкту — інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.