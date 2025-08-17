В Україні зафіксували ще один випадок субваріанту коронавірусу “Nimbus”

Другий випадок нового субваріанту Омікрон — «Nimbus» (NВ.1.8.1) — підтвердили на Одещині, перший був на Вінниччині. Його виявили за допомогою секвенування, яке дозволяє розшифрувати геном вірусу та визначити мутації, повідомляє Мінздрав.

Наразі в Україні лабораторно підтверджено 81 випадок субваріанту «Stratus» та 2 випадки «Nimbus». Обидва варіанти домінують у світі та поширюються швидше, особливо небезпечні для людей з ослабленим імунітетом. Навіть вакциновані можуть захворіти, але щеплення знижує ризик тяжкого перебігу.

Симптоми «Nimbus» — гострий біль у горлі, «Stratus» — охриплість, решта ознак подібна до інших варіантів COVID-19: кашель, температура, нежить, втома, втрата нюху або смаку.

За інфоррмацією Центру громадського здоров’я, минулого тижня зафіксовано 1197 випадків COVID-19. Епідситуація має тенденцію до зростання, але краща, ніж торік. Основні заходи захисту — вакцинація, гігієна рук та перебування вдома при симптомах.

В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину. Щосезону ревакцинація рекомендована людям із груп ризику: людям старше 60 років, вагітним, особам із хронічними захворюваннями, працівникам ризикових професій та тим, у кого імунітет ослаблений.

Запис на ревакцинацію проводиться через сімейного лікаря, щеплення залишається безоплатним для тих, хто пройшов базовий курс та бустер.