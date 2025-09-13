Кількість випадків COVID-19 в Україні зросла на третину за тиждень

З 1 по 7 вересня в Україні зафіксували 14 414 нових випадків COVID-19, що на 32% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомив Центр громадського здоров’я. За цей період зареєстровано 21 летальний випадок серед інфікованих.

Медики наголошують, що офіційна статистика не відображає повної картини, адже багато людей не звертаються до лікарів і тестуються вдома. Попри зростання захворюваності, цифри залишаються значно нижчими, ніж у пікові роки пандемії.

За даними ЦГЗ, в Україні підтверджено 225 випадків інфікування субваріантом штаму Омікрон XFG (Стратус). Серед його характерних симптомів, крім звичних, — охриплість і скрипучість голосу. Лікарі радять стежити за станом здоров’я, звертатися до сімейного лікаря при підозрі на хворобу та не займатися самолікуванням.

В Україні доступна омікрон-специфічна вакцина COMIRNATY виробництва Pfizer. Вакцинація безоплатна й рекомендована для літніх людей, осіб із хронічними захворюваннями та працівників медзакладів.