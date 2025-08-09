В Україні виявили новий штам COVID-19 Stratus: швидке поширення, м’які симптоми

Українські епідеміологи застерігають: у країні циркулює новий штам COVID-19, відомий як Stratus. Він стрімко поширюється, але здебільшого викликає лише легкі респіраторні симптоми — зокрема охриплість і подразнення верхніх дихальних шляхів.

Як повідомив виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, Stratus нині входить до двох провідних варіантів коронавірусу у світі — поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), який в Україні поки не виявлено. Станом на 16 липня зафіксовано 38 випадків інфікування Stratus у восьми регіонах, включно з Києвом.

Минулого тижня система рутинного епіднагляду зафіксувала 684 нові випадки COVID-19 — на 190 більше, ніж тижнем раніше. Як і торік, сплеск відбувається у розпал літа.

Даниленко наголошує: попри те, що Stratus не робить перебіг хвороби тяжчим, зростання кількості інфекцій залишається ризиком для вразливих груп. Найефективніший захист — вакцинація.

Згідно з оновленими рекомендаціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) та наказом МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року, більшості людей достатньо щеплення раз на рік.

Для груп підвищеного ризику — людей із хронічними хворобами чи ослабленим імунітетом, вагітних, осіб старших 60 років, а також медиків, військових і вчителів — передбачено ревакцинацію кожні 6–12 місяців.