В Балаклії затримано колаборанта – при окупантах “курирував” місцевий бізнес

Як повідомили в поліції Харківської області, 38-річний чоловік у травні був призначений на керівну посаду – помічника “начальника управління тимчасової цивільної адміністрації” міста Балаклія Харківської області та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Перебуваючи на “посаді”, чоловік здійснював керівництво та нагляд за підприємницькою діяльністю на території міста Балаклія.

Зловмисник брав участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, здійснював контроль за діяльністю приватних підприємців, займався оформленням документів щодо реєстрації фізичних осіб підприємців, здійснював організацію з забезпечення оптових складів продовольчими товарами та одягом, організовував та проводив колективні наради з підприємцями, надавав вказівки та розпорядження стосовно товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

Слідчі Харківщини повідомили про підозру мешканцю деокупованої Балаклії. Йому загрожує 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.