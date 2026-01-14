        Кримінал

        СБУ затримала колаборантку з Криму, яка приїхала до Києва відвідати родичів

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 12:36
        Затримана колаборантка з Криму / Фото: СБУ
        Затримана колаборантка з Криму / Фото: СБУ

        Контррозвідка СБУ затримала у Києві директорку школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі освітні стандарти РФ. Посадовиця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України.

        Про це повідомили в СБУ.

        Співробітники СБУ затримали зловмисницю, коли вона прибула до Києва, щоб відвідати родичів.

        “Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ”, – розповіли в СБУ.

        За матеріалами справи, жінка пішла на співпрацю з росіянами ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді вона була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала окупантів.

        “За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб переформатувати навчально-виховний процес за стандартами Кремля. Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам тези московської пропаганди”, – йдеться в повідомленні.

        Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї знайшли російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з росіянами.

        Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує позбавлення волі.

        Документи затриманої / Фото: СБУ

