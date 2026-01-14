СБУ затримала колаборантку з Криму, яка приїхала до Києва відвідати родичів

Контррозвідка СБУ затримала у Києві директорку школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі освітні стандарти РФ. Посадовиця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України.

Про це повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю, коли вона прибула до Києва, щоб відвідати родичів.

“Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ”, – розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, жінка пішла на співпрацю з росіянами ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді вона була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала окупантів.

“За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб переформатувати навчально-виховний процес за стандартами Кремля. Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам тези московської пропаганди”, – йдеться в повідомленні.

Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї знайшли російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з росіянами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує позбавлення волі.