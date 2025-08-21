Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи можливий мир в Україні, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є шанс на врегулювання війни Росії проти України.

Про це Дональд Трамп сказав в ефірі Todd Starnes Show.

“Думаю, за два тижні ми знатимемо відповідь – так чи інакше”, – заявив Трамп.

Президент США додав, що в разі безрезультатності переговорів, “доведеться шукати інший підхід”. Трамп наголосив, що “скоро все стане зрозуміло”.

Як пише The Guardian, президент США Дональд Трамп наразі має намір дати можливість Росії та Україні самостійно організувати зустріч між їхніми лідерами без прямої участі з його боку. Трамп сказав своїм радникам, що планує долучитися до переговорів лише на тристоронньому етапі після початкової зустрічі Зеленського та Путіна.

Небажання Трампа підштовхнути Путіна й Зеленського до зустрічі з’явилося на тлі його визнання останніми днями, що завершити війну в Україні складніше, ніж він очікував. Торік під час передвиборчої кампанії він заявляв, що зможе досягти цього за 24 години.